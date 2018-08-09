12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın:

Bölge Kayseri Eczacılar Odası Çalıştayı’nda konuşan Genel Sekreter Uğur Nuri Akın, temel hedeflerinin eczacılık mesleğinin geçmişte olan saygınlığını tekrar kazandırarak, mesleği bir adım daha ileri götürmek için çalıştıklarını söyledi.

Özel bir otelde düzenlenen çalıştaya Kayseri Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, Sivas Eczacılar Odası Başkanı Süha Özyazıcı ve çok sayıda eczacı katıldı.

Düzenlenen çalıştay hakkında bilgi veren Bölge Kayseri Eczacılar Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın, yapılan çalıştay da eczacılığın hangi aşamada olduğunu ve sorunların nasıl giderileceği hakkında konuşulacağını belirterek: “Bugün ki çalıştayımızın konusu eczacılıkta ki güncel sorunlarla ilgilidir. Eczacılık hangi aşamada, nereye gidiyor ve hangi yaklaşımlarla daha iyiye gidebiliriz gibi sorularla çalıştayımız sürecektir. Çalıştayımızın amacı eczacılık mesleğinde ki güncel sorunlardır. Özellikle yeni mezun eczacılarımızı ilgilendiren yardımcı eczacılık, ikinci eczacılık ve üzerinde sıkça durduğumuz kamu eczacılarının özlük haklarıdır. Gerektiği yere gelmesi üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Bununla ilgili çalıştayımıza konu olarak almak istedik. Eczacılığın geleceği nasıl olmalı ve yine eczaneleri ilgilendiren ısı, nem ve takip sistemi ile ilgili konularımız mevcuttur.” dedi.

Genel Sekreter Uğur Nuri Akın, çalıştayın 1 gün süreceğini ve burada konuşulan sorunların bir rapor haline getirilerek Türkiye Eczacılar Birliği’ne sunacaklarını ifade etti.