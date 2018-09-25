12 camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Kayseri'de 12 ayrı camide meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezinde bulunan Mehmet Çorakçı, Silver Camii, Köşk Cami, Besime Özderici Cami, Postaağası Cami, Tevhid Cami, Feride Ana Cami ve Akyüz Camiindeki imam odaları ve yardım kasalarından para hırsızlığı meydana geldi. Yapılan ihbarları değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelinin eşkalini belirledi. İstirahatli personelin de katılımı ile polis ekipleri 2 gün boyunca 10 camide önlem aldı. Polis ekipleri şüpheli 25 yaşındaki U.U.'yu İldem Fatih Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Cami bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde U.U.'nun Develi ilçesinde 3 ve il merkezinde 1 cami hırsızlığı olayına daha karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Levye ile imam odalarına girdi

Öte yandan camilerde meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 1 kişinin camilere gelerek imam odasını bulduğu ve daha sonra levye ile kapıyı açarak içeri girdiği görülüyor.