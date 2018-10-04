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12. Erciyes Cup

Galatasaray, 12.

'si düzenlenen Erciyes Cup'ın ilk maçında Canik Belediyesini 68-55 mağlup etti.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Halil Erkoç, İzel Deniz Pehlivan, Muhammed Turp


Canik Belediyesi: Nicole Romeo 6, Gülşah Duman 6, Alminaite 12, Deniz Çolakoğlu 5, Holmes 19, Deniz Aygül 2, Melisa Can 5


Galatasaray: Eda Şahin 2, Alperi Onar 8, İrem Naz 4, Snem Ataş 9, Nazlı Bircan 2, İnci Güçlü 8, Grigalauskte 3, Macaulay 18, Sude Yılmaz 2, Jefferson 12



1. Periyot: 22-12 (Canik Belediyesi lehine)


Devre: 34-30 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 52-46 (Galatasaray lehine)

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