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13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karışımlı kaçak akaryakıt satışı yaptığı belirlenen bir iş yerinde 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Operasyonda O.K. ve M.P. isimli şahıslar suçüstü yakalanırken kamyonun deposuna nakledilen 80 litre ve depoda bulunan 12 bin 920 litre karışımlı akaryakıta el konuldu.


Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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