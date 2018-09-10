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13 Yaşındaki Efe Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kayseri’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki Efe Barkın Y.

Kayseri'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki Efe Barkın Y. hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Ö.F.K.'nın kullandığı 38 AAB 381 plakalı otomobil 13 yaşındaki Efe Barkın Y.'ye çarptı.


Kazada 13 yaşındaki Efe Barkın Y. olay yerinde hayatını Kaybederken, sürücü Ö.F.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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