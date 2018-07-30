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30 Temmuz 2018 17:02

14 yıldır beklediği böbreğe kavuştu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde, 14 yıldır organ nakli bekleyen hastaya beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği nakledildi.

14 yıldır beklediği böbreğe kavuştu

30 Temmuz 2018 17:02



Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde yaşayan ve 14 yıldır böbrek nakli beklerken Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli operasyonu sağlığına kavuştu. 40 yaşındaki Eyüp Öztürk, hem kendisine böbrek nakli yapan doktorlara, hem de böbreği bağışlanan kişinin yakınlarına teşekkür etti.


Yapılan böbrek nakli operasyonu hakkında bilgiler veren ERÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz, “Mersin’de trafik kazası geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın organlarını yakınları bağışladı. Bağış yapılan organlardan böbrek bize getirildi ve 14 yıldır nakil bekleyen hastaya hastanemizde başarıyla gerçekleştirilen operasyonla nakledildi. Nakil yaptığımız hastanın durumu gayet iyi. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilecek ve normal hayatına dönecek” dedi.



Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Türkiye’de 30 bine yakın organ bağışı bekleyen hastanın mevcut olduğuna dikkat çekti ve bunun ancak 3 binine nakil yapıldığını söyledi.


Prof. Dr. Yılmaz, “Türkiye’de organ bağışı Avrupa’ya oranla çok az ve bağış olmadığından dolayı birçok hastamızı kaybediyoruz. Örnek vermek gerekirse sadece hastanemizde 500’e yakın hasta böbrek nakli bekliyor. Beyin ölümlü hastalardan bağış oldukça yetersiz. Vatandaşlarımızın organ bağışı konusunda bilinçlenmesi gerekir. Özellikle beyin ölümlü hastaların organları bağışlanmalı ve yaşamak için organ bağışı bekleyen çok sayıda hastaya umut olunmalıdır” ifadelerini kullandı.




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