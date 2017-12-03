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03 Aralık 2017 16:04

15 asker için yapılan Anıt Durak’ta çalışmalar devam ediyor

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde 15 askerin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının gerçekleştiği yerde yapılan Anıt Durak çalışmaları devam ediyor.

15 asker için yapılan Anıt Durak’ta çalışmalar devam ediyor

03 Aralık 2017 16:04

Saldırı sonrasında durakta nöbet tutmaya başlayan Fevzi Kurtoğlu, "Her ayın 17’sinde gelip bu durağın temizliğini yapacağım" dedi.


Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan yolcu otobüsüne yönelik gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 15 asker şehit olmuştu. Olaydan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından saldırının gerçekleştiği Talas Bulvarı’ndaki Erciyes Üniversitesi önündeki durağa 15 askerin anısını yaşatacak olan Anıt Durak yapılacağı açıklanmıştı. Proje hakkında bilgi veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Anıt Durak’ın şehit olan 15 askerin isimlerini taşıyan 15 bloktan oluşacağını, bu bloklarda şehitlerin isimlerinin, doğum tarihlerinin ve doğum yerlerinin yazılacağını duyurmuştu.


Projenin kabul edilmesinin ardından hain saldırının gerçekleştiği yerde temeli atılan Anıt Durak’ta çalışmalar son aşamasına geldi. Anıt Durak çalışmasını yakından takip eden ve saldırı sonrasında 43 gün nöbet tutan Fevzi Kurtoğlu, "Buraya her ayın 17’sinde geliyorum. Şimdi ise inşaat var diye zaman buldukça gelmeye çalışıyorum" dedi.


Eksi 12-13 derecede bile nöbet tutmaya çalıştığını söyleyen Kurtoğlu, "Anıt Durak’ın yapılmasına sevindim. Ben her ayın 17’sinde gelip bu durağın temizliğini yapacağım. Anıt yapılıyor ama ben burayı bırakmayacağım. Burası benim değil sadece. Burası vatanımızın, milletimizindir. Bu vatan sevgisi olduktan sonra karda yağsa, kırcı da yağsa ben gene buradayım" diye konuştu.




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