15 Temmuz Bulvarı Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde hizmete açılacak

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla 15 Temmuz Bulvarı adı verilen Talas ile OSB arasındaki bulvarın temeli 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de yapılacak olan törenle atılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz 2016’da hainlere karşı devletimizin gösterdiği kararlılık ve milletimizin gösterdiği kahramanlığın Kayseri’de yaşatılacağını söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin asla unutulmadığını ve unutulmayacağını ifade eden Başkan Çelik, bu anlamda Kayseri’de önemli bir adım atarak açmakta oldukları en önemli bulvara 15 Temmuz Bulvarı adını verdiklerini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 15 Temmuz Bulvarı’nın temelini atacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Altınoluk Mahallesi-Seher Bulvarı’nda yapılacak olan temel atma törenine tüm Kayserilileri davet etti. Başkan Çelik, 11 kilometre uzunluğunda olacak olan 15 Temmuz Bulvarı’nın yaklaşık 55 milyon TL’ye mal olacağını sözlerine ekledi.