15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk ziyaret Kartal Şehitliği’ne yapıldı. Şehitlik ziyaretine Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğg.Ercan Teke, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlik ziyaretinde protokol, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından Asri Mezarlık’ta bulunan Polis Şehitliği de ziyaret edilerek dualar edildi.