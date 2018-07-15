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15 Temmuz 2018 09:47

15 Temmuz Kahramanı Unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan sosyal yaşam merkezleri anlamlı etkinliklere de imza atıyor.

15 Temmuz Kahramanı Unutulmadı

15 Temmuz 2018 09:47

Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi’nde yapılan Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki öğrenciler 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir’i unutmadılar.


Vatanımıza kastedilen o karanlık gecenin, milletin kahramanları ile aydınlığa ulaştığı 15 Temmuz’un yıldönümünde anlamlı bir etkinlik de Büyükşehir Belediyesi Palas Sosyal Yaşam Merkezi’nden geldi. Palas Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanlarından Ömer Halisdemir’i unutmadı.


Şehit Ömer Halisdemir’in ismini taşıyan Ömer Halis İnce, Ömer Halis Burak, Ömer Halis Yıldırım, Ömer Halis Güven ve Ömer Halis Demir adlı 5 çocuğa yaz okulu öğrencileri tarafından yazılmış mektup, Türk Bayrağı ve çocuğun ismi yazılı olan künye hediye edildi. Ömer Halis isimli çocuklara yazılmış mektupta “Adın da namın da kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.




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