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11 Temmuz 2017 18:09

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Etkinlikleri Yahyalı’da Başladı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek, şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Etkinlikleri Yahyalı’da Başladı

11 Temmuz 2017 18:09


İlk olarak Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve ilçe protokolü ilçenin Çiğilli Mahallesi’nde bulunan Kitirli Mezarlığında şehit mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Mezar ziyaretinin ardından eşi Yahyalılı olan 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit düşen Sümer Deniz’in ailesi ziyaret edildi. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebeti ile ilçe müftülüğü tarafından öğle namazından önce Yahyalı Ulu Cami de şehitler için mevlidi şerif okutuldu. Cami çıkışı Yahyalı Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Yapılan etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliklerinin birinci gününde şehit kabirlerini ve şehit ailelerini kaymakamımız ve ilçe protokolüyle birlikte ziyaret ettik. Öğle namazına müteakiben de Ulu Cami de mevlit okutuldu. Belediyemizin de hazırlamış olduğu aşureyi de vatandaşlarımızla paylaşmış olduk. Allah nasip ederse önümüzdeki Cumartesiyi Pazara bağlayan gece 15 Temmuz destanının birinci yıl dönümünü kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı meydanlara bekliyoruz. Tabi insanlarımız mermilerin önüne, tankların önüne vücutlarını siper ettiler. O ihanete kalkışan insanlara zerreyi miktar biz acımayacağız, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz’da Ankara’da helikopterle açılan ateş sonucu, Yahyalılı olmamakla birlikte kendisi damadımız olan Sümer Deniz kardeşimizin evine, ailesine, kaynatasını ziyaret ettik. Öğle namazına müteakip şehitlerimiz için mevlit okutuldu. Akabinde de belediyemizin hazırlamış olduğu aşureyi dağıttık. 15 Temmuz ile kuşatma yüzyılını hesaplaşma yüzyılına çevirmiş olduk. Ben bir sonraki dönemde de adeta meydan okuma dönemi olarak görmüş oluyorum. 15 Temmuz Birinci Dünya Savaşından bu zamana kadar gizlenen esaretin son bulduğu gece diye değerlendiriyorum. 15 Temmuz tarihe dönüşümüzün, kültüre dönüşümüzün, coğrafya ya dönüşümüzün, kardeşliğe dönüşümüzün miladı olarak kabul ediyorum. 15 Temmuz artık geldiğimiz noktadan geriye dönemeyeceğimizi, demokrasiden geriye dönemeyeceğimiz bir tarih diye değerlendiriyorum. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet için 15 Temmuz gecesi nöbetteyiz. Türk bayrağı biliyorsunuz dünyanın en güzel bayrağı, Türkiye vatanların en güzeli. Bu cennet vatanı hiçbir zaman yem ettirmemeye milletçe karar vermenin günü olduğu 15 Temmuz. Bu ihanet kalkışmasını bir daha bu topraklarda görmemek için, inşallah bütün vatandaşlarımızı Milli İrade meydanına bekliyoruz. 15 Temmuz günü sabah namazına kadar meydanlarda olacağız” diye konuştu.




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