15 Temmuz Şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay için yarıştılar

Yiğit ve Doğanay’ın anne ve babaları turnuvada derece alanlara ödüllerini takdim etti.

2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirilen programa, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay’ın anne ve babalarının yanı sıra, Kayseri 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 2. Ana Bakım Merkezi Komutanı Albay Tayfun Türkoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, POMEM Öğrenci İşleri Şube Müdürü Hakan Cengiz, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kurtuluş Karamustafa, ve çok sayıda sporcu katıldı.

Program, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Ülke ve millet olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreç içerisinde değerli komutanlarımızın katkılarıyla ve polis okulu müdürlerimizin katkılarıyla Kayseri’de başlayan atıcılık sporu belirli bir noktaya geldi. Bu destekle beraber poligonlarımızın Türk sporuna açılmasıyla beraber genç kardeşlerimizin burada bulunmasıyla ilimizde atıcılık branşında sporcular yetişmeye başlayarak Türkiye şampiyonlarına katılmaya ve gittikleri yerlerden madalyalarla gelmeye başladılar. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Minik Bayanlar, Minik Erkekler, Yıldız Bayanlar, Genç Bayanlar, Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar, Yıldız Erkekler ve Centilmenlik kategorilerinde yarışmalar gerçekleştirildi. Dereceye girenlere ödülleri, Şehit Kübra Doğanay’ın annesi Hikmet Doğanay ve şehit Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit tarafından takdim edildi. Huriye Yiğit, ödül takdimi esnasında, “Nice Kübra’lar, nice Cennet’ler yetişir inşallah” dedi.

Ödül takdiminin ardından hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle program sona erdi.