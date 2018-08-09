15 Temmuz’da 15 milyonluk yatırım

Laser Göz Hastanesi yatırım hikayesini bu şekilde anlatan işadamı Özaslan, “Hastane biter bitmez MAYA gözden buraya personel aktarıp ilk etapta idare edebilirdik ama ben Cumhurbaşkanı’mızın istihdam seferberliğine de destek olmak üzere sanırım 40’a aşkın personeli işe başlattım” diye konuştu.

Sağlık sektöründe grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanı olan işadamı Ertuğrul Özaslan devletine olan güvenini hiç kaybetmediğini ve 15 Temmuz darbe girişimi yapıldığı gün de yine bu inançla hareket ettiğini söyledi.

Maya Göz Hastanesi ve sağlık şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Özaslan yaptığı açıklamada şunları söyledi :

“ Bakın yıllardır sağlık sektöründeyiz ve MAYA Göz ismiyle bölgede elimizden geldiği kadar iyi hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bu sektörün daha çok yatırıma ihtiyacı var ancak sektörde bina yapılması işin en basit noktası, asıl önemlisi binayı yaptıktan sonra içine alınacak son sistem cihazlar, aletler ve buna uygun yeterlilikte uzman ekibi kurmaktır. İşte bu nedenle uzun bir araştırma dönemi gerekiyor. Biz de bunu yapmış ve 15 Temmuz günü yaklaşık 15 milyona mal olacak yatırım için karar verecektik. Akşam saatlerinde yapacağımız toplantı biraz uzadı ve biranda ekranda darbe günlerini hatırlatan kareler yayınlanmaya başladı. Tanklar, askerler kargaşa ve kaos. Arkadaşlarımız eyvah dedi ama ben hayır arkadaşlar eyvah demiyoruz hemen bu kararımızı resmiyete dönüştürüp alıyoruz ve meydana gidiyoruz dedim. O gün yani 15 Temmuz günü devletimize ve hükümetimize güvenerek 15 milyonluk yatırım için karar aldık ve kısa sürede de ikinci büyük hastanemiz bitti ve hizmete açtık. İşte Laser Göz hastanemiz böyle doğdu. Onun doğuş hikayesi benim için, yönetimimiz için çok anlamlı ve önemlidir de. O gün, o kara günün paniğine ve korkusuna kapılıp yatırımımızı iptal etseydik bugün çok daha pahalıya malolacaktı. Üstelik de Sayın Cumhurbaşkanımızın hain darbeden aylar sonra ilan ettiği istihdam seferberliğine de bu hastane yatırımımızla destek vermiş olduk, şu anda bu hastanemizde 40 ı aşkın kişi çalışıyor.“