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15 Temmuz 2018 17:32

15 Temmuz’da ilçe protokolünden şehitlere ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümünde Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar şehit kabirlerini ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

15 Temmuz’da ilçe protokolünden şehitlere ziyaret

15 Temmuz 2018 17:32


‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak ilan edilen günde milli birliğin gecenin unutulmaması için şehit mezarlarına giderek Fatihalar okuyup dualar eden İlçe Protokolü daha sonra Merkez Çarşı Camiinde 15 Temmuz şehitleri için okunan mevlidi şerif programına katıldı. Mevlit sonrasında Develi Belediyesinin lokum ikramını cemaate dağıtan Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar daha sonra hain darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesinde Develili şehit Murat Kocatürk ve gazi polis memuru Ömer Taş’ın evlerine ziyarette bulundu. “15 Temmuz bu aziz milletin yazdığı en son destandır” diyen Başkan Cabbar “İstiklalimize ve istikbalimize kast edenleri tarih boyunca her zaman tarihe gömmesini bilmiş aziz milletimiz hiçbir zaman kandan beslenen emperyalistlere ve onların yerli işbirlikçilerine fırsat vermeyecektir. 15 Temmuz’da şehit düşmüş tüm kardeşlerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha hayırla yad ediyor, gazilerimize de Allah’tan şifalar diliyorum. 15 Temmuz destanını unutmamak ve unutturmamak adına bu akşam saat 22:00’da yapacağımız programa tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.




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