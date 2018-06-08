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08 Haziran 2018 16:42

1.5 yaşındaki Recep Tayyip ile mitinge geldiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri mitingine, Turgut ailesi 1.

1.5 yaşındaki Recep Tayyip ile mitinge geldiler

08 Haziran 2018 16:42

5 yaşındaki Recep Tayyip ile birlikte geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir’den sonra Kayseri mitingi için şehre geldi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge çok sayıda vatandaş akın etti. Mitinge gelenlerin arasında 1.5 yaşındaki torunu Recep Tayyip’i alarak gelen anneanne Emine Baydemir, "Damadım Akif Turgut, Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Torunumun ismini de Recep Tayyip koydu" dedi.


Baydemir, "Biz de miting için Sarıoğlan ilçesinden Kayseri merkeze geldik. Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz" diye konuştu.




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