16 İlde İhracat Destek Ofisi Kurulacak

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) birlikte yürüttüğü 'İhracat Destek Ofisi İşbirliği Protokolü' İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen törene, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı. Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) da aralarında bulunduğu 16 il ve 25 odada İhracat Destek Ofisinin kurulmasına ilişkin protokol, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Pekcan tarafından imzalandı. Başkan Gülsoy, yapılan protokolün ihracatın artırılması noktasında çok önemli bir adım olduğunu belirterek; “İçerisinde bulunduğumuz zor süreci; üretime, ihracata önem vererek atlatacağız. Bu nedenle ihracatçı firma sayımızı artırmak için çalışmalar yapmalıyız. Bu kapsamda, Bakanımız ve TOBB Başkanımız tarafından imzalanan protokol ile somut bir adım atılmış oldu. Seçim sürecinde vaat ettiğimiz ve Kayseri Ticaret Odası olarak bünyemizde kurduğumuz ihracat destek ofisimizin, bu protokol ile daha etkin ve verimli hale gelerek üyelerimize kaliteli hizmet vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu. İmza töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ihracatının yüzde 85'ini 10 ilin üstlendiğini belirterek, yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, İhracat destek ofislerini 25'e çıkardıklarını böylece ofislerin, 16 il ve 25 odada aktif olacağını ifade etti. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ülkeler içinde 32. sırada yer aldığını ve firmaların yeterince dışa açık olmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, destek ofisi kurulacak Odaların, ihracatçı sayısını artırmak için firmaları bilgilendireceğini, ihracat desteklerini anlatacağını vurgulayarak; "Odalarımız, ihracatçılara her konuda kılavuz kaptanlık yapacaklar. Firmaların ihtiyaç ve talepleri ilk olarak odalarımıza geliyor. Odalarımız ve borsalarımız her firmaya doğrudan hizmet sunabilecek, hizmeti KOBİ'nin ayağına götürecek kapasiteye sahip. Artık sorumluluğumuz ve motivasyonumuz daha yüksek. Ortak hedefe kilitlenmenin meyvelerini, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırarak ve yeni ihracat rekorları kırarak önümüzdeki günlerde inşallah göreceğiz. El birliğiyle Türkiye'nin kazanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise törende yaptığı konuşmada, ihracatı artırmanın yolunun iş dünyasının doğru ve hızlı bilgiye ulaşabilmesinden geçtiğini vurgulayarak, 16 il ve 25 odada kurulacak destek ofislerinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, diğer il ve odalarda da çalışmalar yapılacağını söyledi.