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24 Haziran 2017 14:23

16 yaşında kontör yüzünden katil oldu

Kayseri’de iddiaya göre kontör yükleme meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç, Iraklı bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

16 yaşında kontör yüzünden katil oldu

24 Haziran 2017 14:23


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Irak uyruklu Tayir K. (22) ile S.S.Ç. (16) arasında iddiaya göre kontör yükleme meselesi yüzünden kavga çıktı. S.S.Ç., kavganın büyümesi üzerine üzerindeki bıçakla Tayir K.’ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tayir K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından kaçan S.S.Ç. ise, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. S.S.Ç., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.




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