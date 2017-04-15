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15 Nisan 2017 15:16

1915 Çanakkale Şehitlik Müzesi Kayseri’de

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından organize edilen ve Türkiye’nin çeşitli illerinde açılan gezici 1915 Çanakkale Şehitlik Müzesi’ne Kayserililer yoğun ilgi gösterdi.

1915 Çanakkale Şehitlik Müzesi Kayseri’de

15 Nisan 2017 15:16


Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 1915 Çanakkale Şehitlik Müzesi Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda açıldı. İçerisinde Çanakkale Savaşı’nda kullanılan askeri malzemelerin ve asker kıyafetlerinin yer aldığı gezici müzeye, Kayserililer yoğun ilgi gösterdi. Müze hakkında bilgiler veren, “Türkiye Gaziler Vakfı Rehberi Tanju Kılıçaslan, “Kayserili vatandaşlar gezici müzemize yoğun ilgi gösteriyorlar. Çanakkale’ye gidemeyen vatandaşlarımız için Türkiye’nin her tarafına gidiyoruz. Hata içi okullarda, hafta sonları ise kent meydanlarında vatandaşlarımızla müzeyi buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.


Gezici müze, 2 ay Kayseri’de kalacak ve çeşitli yerlerde vatandaşlarla buluşacak.




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