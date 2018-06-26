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26 Haziran 2018 12:07

2 asırlık cami Kocasinan Belediyesine emanet

Kocasinan Belediyesi Gevhernesibe Mahallesi’ndeki 200 yıllık tarihi Çandır Cami’nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

2 asırlık cami Kocasinan Belediyesine emanet

26 Haziran 2018 12:07


Çandır Camii’ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesi’nde bulunan tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi. Mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde camilerimizde ibadetlerini yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak camilerin çevre düzenlenmesi, temizliği, yenilenmesi ve güzelleştirilmesi adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 200 yılı aşkın bir süredir burada vatandaşlarımızın ibadet ettiği, bizim kuşaklarımıza kadar taşınmış, ayakta kalmış Çandır Camii’ni restore ederek, yeniden ibadete açacağız. Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.




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