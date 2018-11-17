2 bin 400 öğrenciye 17 bin kitap dağıtıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın da katılımıyla Genç KAYMEK'lerde sınavlara hazırlanan öğrencilere 17 bin yardımcı kitap dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Genç KAYMEK öğrencilerine kitap dağıtımı programı Şehir Tiyatrosu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız öğrenciler tarafında alkış ve tezahüratlarla karşılandı. Gençlere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, insana yatırım konusuna her zaman öncelik ve önem verdiklerini ifade ederek, şehri imar ederken insanı ihmal etmediklerini söyledi. İnsana yatırım konusunda gelen her projenin önünü açtıklarını ifade eden Başkan Çelik, bu konuda yapılan çalışmalardan bahsetti. 16 ilçenin tamamında toplam 18 sosyal yaşam merkezi yaptıklarını dile getiren Başkan Çelik, sosyal yaşam merkezleriyle insanlara pek çok imkan sunduklarını belirtti. Konuşmasında KAYMEK hizmetlerinden de bahseden Başkan Mustafa Çelik, “KAYMEK şirketimiz Anadolu'da marka haline geldi. Bosna Hersek'in Mostar şehri de dahil olmak üzere 16 ilçemizin tamamında 50'den fazla KAYMEK tesisinde 650 kişiyle hizmet veriyoruz. Sadece bu dönem 95 branşta 11 bin kursiyerimiz kurs alıyor. Genç KAYMEK'te 13 ayrı tesiste ilkokul 3. sınıftan mezun gruba kadar 11 bin öğrenciye ders veriyoruz. Bu imkanı sadece şehir merkezinde değil tüm ilçelerde sunuyoruz. KAYMEK bünyesindeki bir başka birimimiz olan Huzur Çınarı'nın ise tek görevi aile. Yaptığı çalışmalarla aileleri kurtarıyoruz. Bu faaliyetlerle sadece bu yıl 21 bin kişiye ulaştı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu yıl sınavlara hazırlanan 8. sınıftaki bin 300 öğrenciye ve 12. sınıf ile mezun gruplardaki bin 100 öğrenciye 17 bin kitabı ücretsiz dağıtacaklarını dile getirerek, gerçek gönül belediyeciliğinin bu çalışmalar olduğunu vurguladı. Başkan Çelik, konuşmasında Genç KAYMEK'teki başarı hikayelerinden sadece birisini de katılımcılarla paylaştı. Evine misafir olduğu yetim bir çocuğun Tıp Fakültesi'ne girdiğini dile getiren Başkan Çelik, ailelerden dua alan bir hizmet yaptıklarını kaydetti. Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da konuşmasında hizmet nedeniyle teşekkür etti. Çalışmayı, gençliğe ve geleceğe yapılan önemli bir katkı olarak gören Taner Yıldız, “Bu yapılanlar çok büyük bir hizmet. 11 bin gencimize ulaşılmış. Bu çok önemli bir rakam. Mustafa Çelik Başkanımızın başarılı hizmetlerinin yanında son derece seçkin olan bu çalışmasını takdirle anıyorum. Sadece gençlerimize değil ülkemize de yapılan katkıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genç KAYMEK Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere yardımcı ders kitapları dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kitap dağıtımının ardından tüm öğrencilerle birlikte öz çekim yaptı.