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05 Temmuz 2017 14:10

2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

05 Temmuz 2017 14:10


Kaza, Kocasinan Bulvarı Tuna kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 38 UT 893 plakalı otomobil ile Akif N. yönetimindeki 66 DK 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 28 UT 893 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa D. ve 66 DK 871 plakalı otomobil sürücüsü Akif N. ile beraber Tarık K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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