2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt mahallesi Şenköşe caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 EJ 208 plakalı otomobil ile 38 FF 024 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her 2 otomobilin içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.