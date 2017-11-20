2017’de 481 kadın ve çocuk Kadın Konukevine yerleştirildi

İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen ilk etkinlik kadın STK’lar, kadın muhtarlar ve kurum çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilen panel oldu. Panelin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Nevzat Özer, dezavantajlı kesimlerle ilgili faaliyetlerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının en önemli iki konusunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi. Bu bağlamda kadın ve çocuğa dair etkinliklere ve çalışmalara ayrıca önem verdiklerini dile getiren İl Müdürü Nevzat Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da aynı hassasiyetle davrandığını ifade etti. Kadına yönelik şiddeti, cinayet olarak tanımlayan İl Müdürü Nevzat Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında ildeki tüm şiddet olaylarını takip ederek şiddet mağdurlarına ve beraberindeki çocuklarına insan onuruna yakışır bir şekilde hizmet sunumuna özen göstermekteyiz. Bu kapsamda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz (ŞÖNİM) şiddetle mücadelede, şiddetin konu olduğu her durumda Kayseri ilindeki diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ve şiddet mağdurunu tek kapı hizmeti anlayışıyla mağdurun ihtiyaç duyduğu hizmet modellerini tek çatı altında toplayarak koruyucu ve önleyici hizmet sunmaktadır. Yine bu kapsamda şiddet mağdurlarına Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı olan iki kadın konukevi ile şiddet mağduruna barınma imkanı sağlamaktayız.”

2017’de bin 836 kadına hizmet verildi

ŞÖNİM Merkezi Müdürü Kübra Yaman ise, ŞÖNİM’in 2016 yılında şiddet mağduru 4 bin 238 kadına hizmet verip, bunlardan 553’ünü yanındaki çocukları ile birlikte Kadın Konukevi’ne yerleştirdiğini; 2017 yılında ise 4 bin 836 kadına hizmet veren ŞÖNİM’in, 481 kadının yine çocukları ile birlikte Kadın Konukevi’ne yerleştirildiğini ifade etti.

ŞÖNİM’in tek kapı sistemi, bir erkeğin şiddetine uğrayan kişinin ekonomik, psikolojik ve hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli bir hizmet sunumu esasına göre çalıştığını kaydeden Kübra Yaman, ŞÖNİM tarafından sunulan hizmetleri koordinasyon, hukuki destek, sağlık destek hizmeti, psiko-sosyal destek, önleyici hizmet, müdahale ve yönlendirme, ekonomik destek ve eğitim-meslek desteği olarak sıraladı.

Etkinlikler Cuma günü verilecek olan vaazla sona erecek

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği bir haftalık etkinlikler kapsamında; toplu taşıma araçlarına ve AVM’lere afişler asılması, kadına yönelik şiddete dair televizyon programlarında bilgilendirici yayınlar yapılması, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek panel, Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi çalışanlarının, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Buradayım’ yazılı yaka kartlarının takılması ve 24 Kasım Cuma günü Hunat Camii’nde verilecek olan vaazda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin öneminin anlatılması faaliyetleri gerçekleştirilecek.