2018 Develi’de atılım ve proje yılı olacak

2014 yılında göreve geldiklerinden itibaren 5 yıllık kalkınma planı ve yol haritası çıkardıklarını hatırlatan Başkan Cabbar, planları çerçevesinde ilçenin yüzde 98’ini doğalgaza kavuşturduklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte ilçeyi daha ileri götürecek adımlar atacaklarını kaydeden Cabbar, ‘atılım ve proje’ yılı olarak tanımladığı 2018 yılında Develi’ye yapılacak yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

1 megavatlık enerji santrali bu yıl açılacak

“Bu yıl içerisinde Develi tarihinde bir ilk olan 1 megavatlık elektrik santralimizin açılışını gerçekleştireceğiz. 5 milyon liraya mal olan bu projeyi gerçekten önemsiyoruz ve Develi tarihinin en önemli projelerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu projeyle Develi Belediyesi olarak, hem ülkemizdeki enerji açığına çorbada tuz misali katkı sağlayacağız hem uzun vadede Belediyemiz için gelir elde etmiş olacağız.

Çevre için Ambalaj Atığı Toplama Fabrikası

“Değerli Çevre ve Şehircilik Bakanımızın verdiği desteklerle, yine ilçemizde bir ilk olan Ambalaj Atığı Toplama Fabrikasını kurduk. Hem doğaya hem istihdama katkı sunmuş olacağız. Ayrıca Belediyemize de gelir sağlamış olacağız.”

Asfalt gitmeyen sokak kalmayacak

“Yakında çalışmalarına başlayacağımız 50 bin tonluk sıcak asfalt çalışmalarımız gerçekleşecek. Bu yıl yapacağımız bu asfalt çalışmasıyla ilçemizde asfaltlanmamış bir mahallemiz, sokağımız kalmamış olacak. 50 köyümüz bize bağlandı, bunların hepsine hizmet götürüyoruz. Şu anda 10 köyümüzde kanalizasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor, kanalizasyon çalışması bitenlerde de asfalt ve parke çalışmalarımız sürüyor.”

Develi yakın zamanda hastaneye kavuşacak

Yine yakın zamanda Develi Devlet Hastanemiz bitmek üzere, Araç Muayene İstasyonumuz faaliyetine devam ediyor. Atık Su Arıtma Tesisimiz faaliyete geçti. Bunun dışında şu anda hem meydan düzenlememiz hem de binalarımızda cephe giydirmelerimiz devam etmekte.”

Kayseri Üniversitesinin merkezi Seyrani Kampusu olacak

“İlimizde Kayseri Üniversitesi adı altında bir üniversite daha kuruldu ve Seyrani Kampusumuz o üniversiteye dahil edildi. Seyrani Kampusunda eğitim, içinde 5 bölüm olan 1 meslek yüksekokulu ile devam ederken, bu yasayla İslami İlimler ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesini elde ettik. Binalarımız ve alt yapımız hazır. Kayseri Üniversitesinin merkezi adeta Seyrani Kampusu olacak. Şu anda 3 bine yakın öğrenciye hizmet eden bu kampusumuz, yakın zamanda yeni fakültelerimizin açılmasıyla yaklaşık 7 bin civarında öğrenciye hizmet edebilecek hale gelecek.”

“Öğrencilerimiz için sosyal imkanların kapasitesini artırıyoruz”

“Şu anda 450 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdumuz var. Hemen üniversitemizin karşısına 350 kişilik erkek öğrenci yurdumuzun yatırım programı çıktı, inşallah bu yaz Kredili Yurtlar Kurumumuzun önderliğinde temeli atılacak. Yurt noktasında bir sıkıntımız olmayacak. Başta Büyükşehir Belediyemizin Kadın ve Gençlik Merkezi olmak üzere, öğrencilerimizi gerek ilçe stadında gerek belediyemiz bünyesindeki kadın ve gençlik merkezimizde gerekse Halk Eğitim ile işbirliği yaparak gençlerimizin kültürel faaliyetlerine destek oluyoruz. Sinema salonlarımız ve gezi programlarına destek olarak onları Develi’de tutmanın, burada mutlu etmenin arayışı içerisindeyiz.”

Develi’ye Kayseri’nin ikinci büyük cezaevi yapılacak

“Yakın bir zamanda, Bünyan Cezaevi kadar büyük olmasa da, Develi’ye Kayseri’nin ikinci büyük cezaevi yapılacak. Proje Adalet Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı. Bu yıl içinde çalışmalar başlayacak. Bizler büyük emekler sarf ederek bu hizmetlerin buraya gelmesine çaba harcıyoruz. Soysallı Mahallemizin girişinde yaklaşık 750 bin metrekarelik hazine arazisini Adalet Bakanlığımıza teslim ettik. Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. Tamamlandıktan sonra da yapım aşamasına geçilecek.”