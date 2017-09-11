Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 14:57

2018’de Melikgazi çiçek açacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

2018’de Melikgazi çiçek açacak

11 Eylül 2017 14:57

Memduh Büyükkılıç “Melikgazi her zaman olduğu gibi ilkbaharı renklere bezenmiş bir çevrede karşılayacak. 2018 yılının yaz aylarında da Melikgazi ilçesi çiçek açacak“


Melikgazi yine çiçek açacak.


Memduh Büyükkılıç, 2018 yılının ilkbahar dönemi bahçe ve park düzenleme çalışmalarına şimdiden başlanıldığını söyledi.


Çeşitli mevsimlik çiçek fide çeşidi ve 3 ayrı çim tohumu.


İlçe sınırları içerisinde yer alan park, bahçe, kavşak ve çiçek havuzlarına ekilmek üzere ilk etapta 7 kalemden oluşan mevsimlik çiçek fidesi alınacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak yapılan planlama ile 2018 yılı ilkbahar döneminde park ve bahçelere ekilecek olan mevsimlik çiçek fidelerinin alımı için ihale yapacağız. Ayrıca yeni yapılacak parklar içinde 3 ayrı cins çim tohumu da alacağız. Melikgazi her zaman olduğu gibi ilkbaharı renklere bezenmiş bir çevrede karşılayacak. Bu yaz aylarında Melikgazi ilçesi çiçek açacak“ dedi.


Çeşitli mevsimlik çiçek fidesi yanında çiçek soğanı, süs bitkisi ve gül ile ilçenin çiçek bahçesine dönüşeceğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ihale ile alınacak olan çiçek fideleri şehri bir çiçek bahçesine çevireceğini kaydetti.


İhale bilgileri : www.melikgazi.bel.tr adresinde


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili daha fazla bilgi ile idari şartnamesinin Melikgazi Belediyesi’nin WEB sayfasında yayınlanacağını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç