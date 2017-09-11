2018’de Melikgazi çiçek açacak

Memduh Büyükkılıç “Melikgazi her zaman olduğu gibi ilkbaharı renklere bezenmiş bir çevrede karşılayacak. 2018 yılının yaz aylarında da Melikgazi ilçesi çiçek açacak“

Melikgazi yine çiçek açacak.

Memduh Büyükkılıç, 2018 yılının ilkbahar dönemi bahçe ve park düzenleme çalışmalarına şimdiden başlanıldığını söyledi.

Çeşitli mevsimlik çiçek fide çeşidi ve 3 ayrı çim tohumu.

İlçe sınırları içerisinde yer alan park, bahçe, kavşak ve çiçek havuzlarına ekilmek üzere ilk etapta 7 kalemden oluşan mevsimlik çiçek fidesi alınacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak yapılan planlama ile 2018 yılı ilkbahar döneminde park ve bahçelere ekilecek olan mevsimlik çiçek fidelerinin alımı için ihale yapacağız. Ayrıca yeni yapılacak parklar içinde 3 ayrı cins çim tohumu da alacağız. Melikgazi her zaman olduğu gibi ilkbaharı renklere bezenmiş bir çevrede karşılayacak. Bu yaz aylarında Melikgazi ilçesi çiçek açacak“ dedi.

Çeşitli mevsimlik çiçek fidesi yanında çiçek soğanı, süs bitkisi ve gül ile ilçenin çiçek bahçesine dönüşeceğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ihale ile alınacak olan çiçek fideleri şehri bir çiçek bahçesine çevireceğini kaydetti.

İhale bilgileri : www.melikgazi.bel.tr adresinde

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili daha fazla bilgi ile idari şartnamesinin Melikgazi Belediyesi’nin WEB sayfasında yayınlanacağını sözlerine ekledi.