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2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme: Türkiye: 56 - Belarus: 60

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Türkiye, Belarus’a 56-60 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Türkiye, Belarus'a 56-60 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Ognjen Jokic, Zoran Mitrovski, Maka Kupatadze


Türkiye: Asena 4, Olcay 14, Melis 4, Cansu 6, Işıl 5, Tuğçe, Hollingsworth 8, Tilbe 11, Özge, Gamze 2, İlayda 2


Belarus: Tarasava 2, Snytsina 17, Rysikava 3, Likhtarovich 10, Ziuzkova 3, Verameyenka 6, Papova 10, Bentley 2, Hasper 7


1. Periyot: 17-17


Devre: 35-32 (Türkiye lehine)


3. Periyot: 45-46 (Belarus lehine)

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