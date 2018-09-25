Öğr. Üyesi Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Kayseri'deki dernek şubesinde hasta ve hasta yakınları (bakım veren) ile beraber basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Gültekin, burada yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi:

“Alzheimer hastalığı kognitif fonksiyonların geri dönüşümsüz kaybıyla giden ve Türkiye'de 65 yaş üstü toplumun ise yüzde 5'ini kapsayan en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor ve bu oran yıldan yıla hızla artarken yaklaşık 600.000 Alzheimer hastası ve aileleri bu hastalıkla mücadele ediyor. 85 yaş üzeri kişilerin ise yüzde 30 ila yüzde 50'sini etkileyen demans hastalıkları ve bu hastalıkların en sık görüleni Alzheimer hastalığı, toplum sağlığı için önemli bir tehdit haline gelmiştir. Bugün her üç yaşlıdan biri maalesef Alzheimer hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor.

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi olarak; Alzheimer hastalığının toplumda tanınması, bu konudaki toplumsal bilincin geliştirilmesini sağlamak için yoğun eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürdürmektedir. Bu amaçla, seminerler, bilgilendirme toplantıları, sosyal toplantılar, psikolojik destek ve dayanışma toplantıları düzenlenmekte; bu faaliyetler broşür, dergi, radyo, televizyon yayınları ve bilgisayar ağları kullanılarak da güçlendirilmektedir. Derneğin internet sayfasında, gerekli tüm alanlarda tanıtım amaçlı bilgiler hem yazılı hem görsellerle halkımıza aktarılmaktadır. İki haftada bir Çarşamba günleri saat 12.00-13.00 saatleri arasında konusunda uzman konuşmacılarımız bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmektedir. Dernek binamızda hafta içi her gün sekreterimiz bulunmakta iletişim kuran hasta yakınlarına gerekli bilgiler verilmektedir.”