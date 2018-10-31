21 okul güvenlik kameralarıyla Emniyet Müdürlüğünce takip edilecek

Kayseri'de belirlenen 21 öncelikli okulda kurulan güvenlik kamerası sistemi ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce okul ve çevresi takip edilecek.

İçişleri Bakanlığı, okulların çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ve uyuşturucuyla mücadele konusununda yayımladığı genelge kapsamında İl Emniyet Müdürlüklerince belirlenmiş okullara Milli Eğitim Bakanlığınca güvenlik kamera sistemleri kurulması gündeme gelmişti. Bu kapsamda Kayseri'de belirlenen 21 öncelikli okul için çalışmalar başlandı. Şimdiye kadar 11 okulda çalışmaların tamamlandığını ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce okulların takip edildiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci 10 okulda da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Güvenliğin olmazsa olmazları olduğunu vurgulayan Ekinci; "Okullarımızın eğitim öğretim faaliyetlerinin en önemli kısmı güvenlik. Güvenlik olmazsa hiçbir şey olmaz, en önceliğimiz güvenlik. Bu manada İçişleri Bakanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığı bir çalışma neticesinde okullarımızın Emniyet Müdürlüğü tarafından takip edilebilecek entegre kamera sistemi donatılmasına başlandı. Bu kapsamda ilimizde 21 tane okul öncelikli olarak ele alınarak çalışmaları devam ediyor. Bunlardan 11 tanesini teslim aldık. 11 tanesi bilfiil okul ve çevresi tamamen emniyet birimlerince kontrol edilerek takibi yapılıyor. 10 tanesinde ihale çalışmaları ve sonraki süreçleri devam ediyor. Öncelikli toplam 21 tane okulumuz Emniyet Müdürlüğümüz tarafından her açıdan taklip edilecek" ifadelerini kullandı.