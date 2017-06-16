228 genç hukukçu mezun oldu.

Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan mezuniyet törenine ERÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçer, akademisyenler, çok sayıda öğrenci ve ailesi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Murat Doğan, verilen emeğin karşılığını görmek bakımından mezuniyet törenlerini önemsediklerini dile getirdi. Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen aileler ve akademisyenlere teşekkür eden Prof. Dr. Murat Doğan, öğrencilere adaletli olmaları konusunda nasihatlerde bulundu. Prof. Dr. Murat Doğan, “Şeytanın avukatlığını değil adaletin temsilciliğini yapan avukatlar, hakimler, savcılar olun. Her şeyden önce bu hizmette kamu ve insanların menfaatini ön planda tutun. Bizler, Hz. Muhammed SAV’nin dediği gibi, ‘İnsanların en hayırlısı insana hizmet edendir’ prensibiyle hareket edeceğiz. Osmanlıyı kuran Osman Gazi’nin hocası Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünde olduğu gibi insanı yaşatmaktan yana olacağız. Son sözüm, Mevlana’nın dediği gibi, ‘Günün adamı olma hakikatin adamı ol’, günlük menfaatler geçici ama hakikatler kalıcıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Murat Doğan’ın konuşmasının ardından dönem birincisi Zahide Gören, mezuniyet kütüğüne adını çaktı. Öğrencilerin hep bir ağızdan hukukçu yemini etmesi ve diplomaların takdiminin ardından tören sona erdi.