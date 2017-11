24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama töreni yapıldı

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Öğretmenlik mesleği bilgeliktir” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Sayın Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, ilçe milli eğitim müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğretmenlik mesleğinin bilgelik olarak görüldüğünü, teknolojinin neredeyse eğitici yerine konulduğu modern dünyada bile, öğretmenlerin yerinin doldurulamadığını söyledi. Tüm meslektaşlarının öğretmenler gününü kutlayan Elmalı, “Teknik araçlar kendilerine yükleneni verir, onlarda insanın sıcaklığı yoktur, hele fedakarlık hiç yoktur. Oysa öğretmenlik, en çok fedakarlık gerektiren mesleklerin başında gelmektedir. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, sadece sınıfındaki öğrencilerin değil, içinde yaşadığı toplumun tüm bireylerini aydınlatan, onlara yol gösteren bir lider, hayatı boyunca örnek alınan bir rehberdir. Öğretmenler, çocuklarımızı hayata hazırlayan, onlara aile, vatan, millet, bayrak, insanlık sevgisini aşılayan, özgürlük ve demokrasi bilincini kazandıran yegane mesleğin mensuplarıdır. Her yerde sizin eseriniz, her eserde sizin emeğiniz vardır. ‘Bir insanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe sevk etmek, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır’ sözü öğretmenlerimizin icra ettikleri mesleğin ne kadar onurlu ve yüce bir gayeye hizmet ettiğini göstermesi bakımından oldukça anlamlıdır. Öğrencilerinize verdiğiniz emek, gösterdiğiniz özveri, sabır ve hoşgörü için, yetiştirdiğiniz bütün öğrenciler adına teşekkür ederim” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı’nın konuşmasının ardından, aday öğretmenliği sona eren öğretmenler meslek yemini etti. Program, Kayseri Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterileri, müzik dinletisi, şehit öğretmenler için okunan şiirle devam etti.

Müftü Vekili Tandoğan Topçu’nun, şehit öğretmenler için dua etmesinin ardından, voleybol, satranç, tenis dallarında derece alan öğretmen ve öğrencilerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Anı Yarışmasında dereceye girenlere ve emekli olan öğretmenlere plaketleri ve ödülleri takdim edildi.

Program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.