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24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası başladı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası başladı.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası başladı.


Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleşen turnuvaya 23 okulun öğretmen takımları katılıyor. Kayseri'de görev alan öğretmenler arasındaki iletişimin dostluk ve hoşgörü diyaloğuna dönüşmesi, sporun kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, sporun her yaştaki insanların beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, okullar arasındaki iletişimin güçlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Cuma günü yapılacak final müsabakasıyla sona erecek.

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