25 bin TL değerinde fiberoptik kablo çalan zanlılar suçüstü yakalandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 25 bin TL değerinde 400 metrelik iletişim kablosu çalan iki kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Çardaklı mahallesinde iletişim kablosu hırsızlığı yapan iki kişi, İncesu İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde S.Ç.(55) ve S.Ç.'nnin (30) 25 bin TL değerinde 400 metre kabloyu kestikleri belirlendi.

Yetkililer, yakalanan zanlıların haklarındaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığını bildirdi.