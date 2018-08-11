25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden:

Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, döviz kurlarıyla ilgili olarak, “Türkiye baskılara boyun eğmeyecektir” dedi.

Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, İHA muhabirine gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, döviz kurlarını değerlendirdi. Papaz Brunson’u bahane eden ABD ve küresel sermayenin Türkiye’ye diz çöktürmek istediğini kaydeden Tekden, “Papaz Brunson’un ajan olduğu kesinleşmiş, ispatlanmış bir durumdur. Türkiye’nin ona karşı adil yargılama sürecinde olması, bir hukuk devleti olduğunun göstergesidir. Bunun karşısında ABD’nin başını çektiği, hemen arkasında küresel sermayenin olduğu, Türkiye’nin dik duruşunu hazmedemeyen ve Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen bir takım çevrelerin papaz Brunson’u bahane ederek yaptıkları müdahaleler kabul edilemez” dedi.

Türkiye’nin baskılara boyun eğmeyeceğini kaydeden Tekden, konuşmasının şöyle tamamladı:

“Buradan anlayacaklar ki Türkiye, hiçbir şekilde bu tür baskılara boyun eğmeyecektir. Arzumuz ve isteğimiz bu doğrultudadır. Tamamen siyasi sebeplerle dolarla oynanma söz konusudur. Doların çok uzun süreli yükseleceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki zaman diliminde bunun tam tersine de döneceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu biliyorum, eski Türkiye değiliz. Halkında devletin yanında olması ve devletine güvenmesi bunun en önemli belirtilerindendir. İnşallah Türkiye bu badireleri de atlatacaktır. Çok daha güçlü, süper bir devlet olarak yoluna devam edecektir. Özellikle Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılına daha güçlü gireceğimize inanıyorum.”