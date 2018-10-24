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25 Ekim'de 7'den 70'e Cumhuriyet Korosu

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ve Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği ortaklığında Cumhuriyet Korosu gerçekleştirilecek.



Koroda anaokulu ve ilkokulu çocuklarının yanı sıra yetişkinler de sahne alacak. 3 buçuk aydan bu yana çalışmaları süren ve yalnız milli marşların söyleneceği koro ile ilgili bilgi veren Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu ve Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, “70 kişilik koromuzla Türk milletinin temsili biçiminde sahne alacağız. Sadece milli marşlarımızı söyleyeceğiz. Çok coşkulu bir koro olacağına inanıyoruz. Kayseri ve Cumhuriyetimize yakışır bir bayram olacak. Tüm Kayseri halkını davet ediyoruz” dedi.



Cumhuriyet Korosu, 25 Ekim Perşembe saat 19.30'da Kadir Has Kongre Merkezinde halka açık biçimde sahne alacak.

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