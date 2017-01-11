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11 Ocak 2017 14:13

2.5 kilo esrarla yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi

2.5 kilo esrarla yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi

11 Ocak 2017 14:13

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yolculuk yaparken çantalarında 2.5 kilo esrar bulunan ve gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada Urfa-Samsun seferini yapan otobüsteki aramalarda çantalarında 2.5 kilo esrar ve 7 gram metamfetamin yakalanan R.U. ve E.Y., gözaltına alınarak haklarında işlem başlatılmıştı.
Yapılan işlemin ardından R.U. ve E.Y., Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan adliyeye sevk edildi.



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