Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 10:23

271 okulda ilaçlama yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarında yaz tatili süresinde çalışmaları yerine getirerek 2018-2019 eğitim ve öğretim yılana hazır hale getireceklerini söyledi.

271 okulda ilaçlama yapıldı

02 Ağustos 2018 10:23


Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğretime büyük önem verdiklerini her aşamada ve her vesilede yatırım ve hizmet sunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “İlçe sınırları içerisinde anasınıfı, ilk, orta ve lise öğretim ile özel eğitim olmak üzere 271 kurum bulunmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız istişareler neticesinde okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte daha önceden müracaat eden okul idarelerinin talepleri bir plan dahilinde tek tek yerine getiriliyor. Çevre düzenlemeleri, öğretmen odası yapımı, dış cephe yenilemeleri, spor sahaları ve aletlerin onarımı gibi birçok alanda ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca okulların yaz tatilinde haşarata karşı ilaçlanmasına da başlanıldı. Dolayısı ile ders zili çalmadan okulları eğitim ve öğretime hazır hale getireceğiz.”dedi.


Melikgazi Belediyesinin eğitime yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle eğitim dostu bir belediye olduğunu kanıtladığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, talep edilen okullarda her sınıfın ve idare odalarının tek tek ilaçlandığını ve okulların sağlık açısından da hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç