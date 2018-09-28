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28 Eylül Dünya Kuduz Günü Nedeniyle vatandaşlar 'Kuduz' konusunda bilgilendirildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28 Eylül Dünya Kuduz Günü nedeniyle açılan stantta, vatandaşlar kuduz konusunda bilgilendirildi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, "28 Eylül Dünya Kuduz Günü olması sebebi ile hastalık ile ilgili farkındalığın arttırılması, hastalık ile mücadele, kişilerin kuduz riskli teması önemseyerek kuduz aşısı uygulayan sağlık kuruluşuna müracaatının sağlanması ve kuduz aşısı başlanan kişilerinin aşılarını tamamlatmasının önemini vurgulamak amacıyla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar, Tüberküloz ve Aşı Programları ve Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan standımız Talas İlçesindeki Sağlıklı Yaşam Merkezinde açıldı" dedi.


İl Sağlık Müdürü Benli, "İl merkezindeki özel ve kamu hastanelerimizde personele yönelik, İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz ve Toplum Sağlığı Merkezlerimiz de halka yönelik eğitim çalışmaları yaparak ve broşür dağıttı."

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