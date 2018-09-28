29 yaşında iki ana damarı yüzde 100 tıkalı olan hasta sağlığına kavuştu

19 yaşında yüksel kolesterol ile tanışan ve ilaç kullanan Musa Deniz Dadalı, göğsünde tıkanma şikayetleri olunca yapılan muayenelerde iki ana damarının yüzde 100, diğer iki yan damarının ise yüzde 80 oranında tıkalı olduğu belirlendi. Anne ve babasının ameliyat olmasına karşı çıktığı Musa Deniz Dadalı, "Yaklaşık iki yıl önce göğsümde yanma, yorgunluk ve nefes daralması çekiyordum. Anlamsız bir şekilde tam efor sarf etmeden dahi daralma, nefes yetmezliği yaşıyordum. Merdiven çıkmayı bırakın, üzerimi değiştirirken dahi yoruluyordum, göğsüm daralıyordu. Özellikle son altı ayda şikayetlerim daha da artmış, şiddetlenmişti” dedi.

10 yıldır yüksek kolestrol hastası olan ama takip edildiği merkezlerde yaşadığı şikayetlerin yine yüksek kolestrole bağlanarak tedavinin türü değiştirildiğini anlatan Dadalı, astım başlangıcı teşhisinin de konulduğunu, kalp hastası olabileceğinin aklına bile gelmediğini ifade etti.

Dadalı, şikayetlerin devam etmesi sonrasında annesinin doktoru olan Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli'ye başvurdu. Dadalı, “Yüksek kolestrolüm olması nedeniyle bir gün kalp hastası olacağımı biliyordum ama bu kadar genç yaşta beklemiyordum. Bu yüzden ana damarların yüzde yüz, yan iki damarın da yüzde 80 tıkalı olduğunu söyleyince doktorumuz, şok oldum. Bypass gerektiğini söyledi. Ben ne olursa olsun, bir an önce olsun bitsin düşüncesindeydim. Ama annem ve babam istemiyordu. ‘Bu genç yaşta ameliyat olmaz' diye düşünüyorlardı. Annem babam karşı çıkınca, ben de onları kırmadım; o zaman da alternatif ne yapılabilir diye düşündük” diye konuştu.

Prof. Dr. Ergün Seyfeli, Musa Deniz Dadalı'ya öncelikle kroner anjiyo yapıldığını, 2 ana damarın yüzde 100 yan damarlarla birlikte 2 tanesinde de yüzde 80 tıkalı olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Hastanın yüksek kolesterolünün olmasının ve son 5 yıldır sigara içmesinin damarları ciddi bir biçimde olumsuz olarak etkilediğini belirten Prof. Dr. Ergün Seyfeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastamız yüksek kolesterol değerlerine sahipti. LDL değeri 326 idi ve 5 yıldır sigara içiciliği vardı. Muhtemelen erken yaşta başlayan yüksek kolesterol sorunu, kalp hastası olmasına neden olan en önemli etken. Hastamıza normal şartlarda bypass ameliyatı kararı verildi. Fakat sosyal nedenlerden dolayı hasta ameliyat olmak istemedi. Bunun üzerine tekrar anjiyoya alınarak öncelikle sol ana damardaki yüzde 100 tıkalı (CTO) damarı 1,5 saatlik bir operasyon ile açtık. Bu tür damarları açmak kardiyolojinin en zor müdahaleleri arasında yer alıyor. Hem büyük bir emek hem de tecrübe gerektiriyor. 2 hafta sonra diğer tıkalı damarları da balon-stent işlemi ile açtık. İşlem sonrasında hastanın tıkalı damarı kalmadı. Uzun meslek hayatımda bu yaşta ve bu şekilde damar tıkanıklığı ile ilk defa karşılaştım diyebilirim. Bizim içinde karar vermek bazen çok olabiliyor. Fakat hastamızın yaptığımız işlemlerle ameliyatsız sağlığına kavuşması en mutlu olduğumuz zamanlar.”

“Yüzde 300 kendimi daha iyi hissediyorum”

İşlemden sonra şikayetlerinin geçtiğini, normal gündelik hayatına döndüğünü sevinçle anlatan Musa Deniz Dadalı, anjiyoda balon stend takılarak damar açıldığında ameliyat olmaktan kurtulduğu için çok sevindiğini anlatarak şöyle dedi:

“Sağlığıma kavuştum, nasıl mutluyum anlatamam. Yapılan işlemden sonra yüzde 300 kendimi daha iyi hissediyorum. İşlemden önce bu hayat böyle mi devam edecek, nasıl devam edecek soruları sorarken şimdi kendimi iyi ve farklı hissediyorum. Yine yüksek kontrol ilaçlarımı kullanacağım, yine egzersiz yapacağım ve yine doktor kontrollerimi yaptıracağım. Ama artık umutluyum, Allah kısmet ederse, bundan sonra ailem ve bebeğimle mutlu bir hayat hayal edebiliyorum.”