3 çocuk annesi KOSGEB'in desteğiyle kendi işini kurarak patron oldu

Kayseri'de, evli ve üç çocuk annesi Fatma Türkmen, 21 yıldır yaptığı konfeksiyon işinde, KOSGEB'den 75 bin TL'lik desteği ile kendi işletmesini kurarak 3 kişiyi istihdam etti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki üç çocuk annesi Fatma Türkmen, Sindelhöyük Mahallesi'nde 21 yıldır çalıştığı konfeksiyon işinde patron oldu. KOSGEB'in 50 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 75 bin TL'lik desteği ile Sindelhöyük Mahallesi'nde işletmesini kuran Fatma Türkmen, "KOSGEB desteği ile kendi iş yerimi açtım ve yaklaşık bir yıldır konfeksiyon alanında fason üretim yapıyorum. İşletmemden şu anda 3 kişiyi istihdam ediyorum" diye konuştu.

Kendi işini yapmak isteyen kadınlara da seslenen Fatma Türkmen, "Benim gibi çalışmak ve kendi işini kurmak isteyen bayarlar varsa hiç çekinmesinler, devletimiz her türlü desteği veriyor" dedi.