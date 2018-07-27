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27 Temmuz 2018 11:46

3. Klasik Otomobil Festivali Talas’ta başlıyor

Talas Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği (EKOD) işbirliğiyle düzenlenecek olan Talas Klasik Otomobil Festivali’nin 3’üncüsü 03 Ağustos 2018 Cuma günü Talas’ta başlıyor.

3. Klasik Otomobil Festivali Talas’ta başlıyor

27 Temmuz 2018 11:46



Festival hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Talas Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği (EKOD) ile bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz Klasik Araç Festivalini 3, 4, 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Özellikle 4 Ağustos Cumartesi günü Coşkun Sabah’ın da güzel bir konseri olacak. Birçok ilden klasik araçlar Talas’a gelecek. Geçtiğimiz sene 200 civarı klasik aracı Kayserililer ile buluşturmuştuk. Etkinlikten insanlar zevk alıyor. Güzel bir nostalji yaşanıyor. Bu programlar birlik ve beraberliği teşvik edici, insanların yüzünü güldürecek güzel bir proje. Klasik araç tutkunları çok renkli insanlar. Araçlar hakkında bilgi almak isteyen ve bu araçlara düşkünlüğü olan kişilerin mutlaka katılması lazım. Tüm Kayserilileri festivalimize bekliyoruz” dedi.



Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkan Kemal Nakipoğlu ise, “Kayseri’de en zengin tarihe sahip ilçe Talas. Dolayısıyla klasik araçlar en çok u ilçeye yakışıyor. Bizde 3’üncü festivalimizi gerçekleştireceğiz. İnsanlar festivalde hem konser dinleyecek, hem nostaljik film gösterimlerini izleyebilirler. Bu sene oldukça renkli bir festival olacak. Festivalde yerli araçlardan, yabancı araçlara kadar birçok klasik araç bulunacak. Klasik araç severleri etkinliğimize bekliyorum" diye konuştu.




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