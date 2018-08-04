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04 Ağustos 2018 13:03

3. Talas Klasik Otomobil Festivalinde Nostalji Esintisi

Talas Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği (EKOD) işbirliğiyle düzenlenen 3.

3. Talas Klasik Otomobil Festivalinde Nostalji Esintisi

04 Ağustos 2018 13:03

Talas Klasik Otomobil Festivali’nde yapılan şehir turuyla nostalji esintisi yaşandı. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun da katıldığı konvoy hayranlıkla izlendi.


Bir birinden renkli farklı marka ve modellerde meraklıları tarafından korunan ve yaşatılan klasik araçlar Talas’ı ve Ali Dağı’nın eteklerini süslemeye başladı. Yamaç Paraşütü iniş alanındaki festival alanına gelen araçlar şehir turuyla nostalji rüzgarı estirdi. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, festivalin dolu dolu geçtiğini ve Türkiye’de en geniş kapsamlı organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.


Başkan Palancıoğlu, “Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz klasik araç festivalini başlattık. Araçlar Adana’dan, İstanbul’dan, İzmir’den ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden Talas’a geliyor. Geçtiğimiz yıl 150 civarında araç buluşmuştu festivalde. Bu yıl yine 150- 200 civarında araç burada sergilenecek. Biz tüm Kayserili ve Talaslıları buraya davet ediyoruz. Açık hava film gösterimlerimiz var. Konserlerimizi şehit cenazelerinden dolayı iptal ettik. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Burada birlik beraberliğimizi pekiştirecek her görüşten her renkten farklı illerden araçlarla birlikte gelen misafirlerimiz var. Şu anda Talas olarak üçüncüsünü düzenlediğimiz festival Türkiye’de en geniş kapsamlı en ayrıntılı düzenlenen klasik araç festivali. Halkımız festival alanına buyursun. Fotoğraf çektirsinler, araçlar hakkında bilgi alsınlar ve bu fırsatı kaçırmasınlar istiyorum. Pazar günü araçlarımız öğleden sonraya kadar buradalar. Daha sonra şehirlerine geri dönecek”dedi.


Üç gün süren 3. Talas Klasik Araç Festivali Pazar günü 13.00’de sona erecek.




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