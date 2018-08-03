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03 Ağustos 2018 14:12

3. Talas Klasik Otomobil Festivalinde şehitlere saygı için konserler iptal edildi

Talas Belediye Başkanı Dr.

3. Talas Klasik Otomobil Festivalinde şehitlere saygı için konserler iptal edildi

03 Ağustos 2018 14:12

Mustafa Palancıoğlu, 3. Talas Klasik Otomobil Festivali kapsamındaki konserlerin şehitlerimizden dolayı iptal ettiklerini söyledi.


Mustafa Palancıoğlu, Klasik Araç Festivalini 3, 4, 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Klasik Araç Festivalimiz Cuma günü Türkiye’nin faklı illerinden gelen araçlarla birlikte Yamaç Paraşütü iniş alanında başlıyor. Cuma ve Cumartesi günü aslında programımız içinde iki konserimiz bulunmaktaydı. Şehitlerimizden dolayı konserlerimizi iptal ettik. Ama klasik araçlarla ilgili diğer programlarımız devam ediyor. Cuma günü 18.00’de klasik araç şehir turuyla programımız başlayacak. Akşam ise sinema film gösterimlerimiz olacak. Asıl programımız Cumartesi günü 19.00’da açılış konuşmaları ve nostaljik film gösterisiyle başlayacak. Ancak Cumartesi sabah 09.00’dan akşam 23.00’a kadar araçlarımız sergilenecek. Çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz olacak. Nostaljiyi hep birlikte yaşayacağız. Tüm Kayserilileri ve Talaslıları klasik araç festivalimize bekliyoruz” dedi.




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