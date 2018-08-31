30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Yapıldı

Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Kayseri Valiliği’nce düzenlenen Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı.

Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgenaral Selçuk Aygün, 1. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Ersin Altay, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer, Baki Ersoy ve üniversite rektörleri başta olmak üzere mülki ve askeri erkân ile siyasiler, sivil toplum kuruluşlarından davetliler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Resepsiyon, Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı’nın konuklarının kapıda karşılamasıyla başladı. Davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutlayan Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, davetliler, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendiler. Vali Kamçı, resepsiyonda yaptığı konuşmada, “ Kahraman Türk Ordusunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, yüce Türk milletiyle bir bütün olarak verdiği destansı mücadelenin ve kazanılan zaferin 96’ncı yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun da önemli bir miladı olan bu Büyük Zafer, en zorlu şartlarda milletin mücadeleden vazgeçmemesi, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruması ile gerçekleşmiştir. Ülkemizi parçalamak isteyen işgalciler çaresiz kalırken tüm dünya, milletimizin izzetli direnişine tanıklık etmiştir. Bugün de, Ülkemizi bu kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerine ve onların yönlendiricisi olan emperyalist güçlere karşı birlik, beraberlik ve dayanışma içinde istikbal mücadelemizi sürdürüyoruz. 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü eliyle Ülkemize, milletimize ve bağımsızlığımıza yönelen hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin birlik beraberlik içerisinde tek yürek olarak ortaya koymuş olduğu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi Kurtuluş Savaşında gösterdiği iradenin bir tezahürü niteliğindedir” dedi

İstiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden güçlere karşı, birbirine kenetlenen milletimizin, darbecilere de büyük bir ders verdiğini ifade eden Vali Kamçı, “Milletimizden aldığımız güven ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüyle, şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu kutlu topraklarda, refah ve huzur içerisinde yaşamak ve Cumhuriyetimizi payidar kılmak için var gücümüz çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, terörle, tehditle, ekonomiyle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.” diye konuştu.

Daha sonra kırmızı beyaz renklerle hazırlanan ve üzerinde ’30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun’ yazılı pasta, Vali Süleyman Kamçı, eşi Ayşe Kamçı, protokol üyeleri ve şehit yakınları ile birlikte kesildi.

Resepsiyonun sonunda Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı resepsiyona katılan davetlilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.