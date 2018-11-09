30 Ağustos'a farklı çehre

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 30 Ağustos Caddesi'ni yeni çehresiyle önümüzdeki hafta başında trafiğe açacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir taraftan Kayseri'ye yeni bulvarlar kazandırdıklarını, bir taraftan katlı kavşaklarla önemli bulvarları kesintisiz hale getirdiklerini bir taraftan da şehir merkezi ve ilçelerdeki yıpranmış yolları yenilemeye devam ettiklerini belirtti.

Ulaşım yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “Yıpranmış olan 30 Ağustos Bulvarı'nda da yenileme çalışmaları başlattık. Yolun alt yapısını ve ızgara sistemini yeniliyoruz. Asfaltlama çalışmaları Sivas Bulvarı'ndan Kocasinan Bulvarı istikametinde başladı ve 10 Kasım itibarıyla bu istikameti trafiğe açacağız. Kocasinan Bulvarı'ndan Sivas Bulvarı istikametini ise hafta sonu yoğun bir şekilde çalışarak hafta başına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca yolun orta refüjünü kaya beton sistemi dediğimiz sürekli form ile yeniliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla 30 Ağustos Bulvarı yeni bir çehreye kavuşacak” dedi.