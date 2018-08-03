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03 Ağustos 2018 10:18

300 yıllık Kethüdazade Hacı Ahmet Efendi Atasoylar Konağı restorasyonunda sona gelindi

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan ve yaklaşık 300 yılık olan Kethüdazade Hacı Ahmet Efendi Atasoylar Konağı’ndaki restorasyon çalışmalarında 5 yıl sonra sona yaklaşıldı.

300 yıllık Kethüdazade Hacı Ahmet Efendi Atasoylar Konağı restorasyonunda sona gelindi

03 Ağustos 2018 10:18


Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi’nde bulunan konakla ilgili olarak bilgi veren 75 yaşındaki İsmet Atasoy, "Konağın 4. nesil sahiplerindenim. Konak dedem Hacı Ahmet Efendi’nin babası Osman Efendi tarafından inşa edildi. 17. yüzyıl sonları 18. yüzyıl başlarında aşağı yukarı 300 yılı aşkındır ayakta" dedi.


restorasyon çalışmalarının 5 yıl önce başladığını açıklayan ismet Atasoy, "Burayı 5 yıl önce Kültür Bakanlığı ile birlikte, Kültür Bakanlığı’nın mimarları nezaretinde restore etmeye başladık. Restorasyonun sonu geldi. Zaman zaman ‘neden 5 yıl sürdü?’ diye sorular soruluyor. Çünkü burada kışın çalışmak zor oluyor. Restorasyon hava soğuk olduğu için yapılamıyor. O nedenle zaman biraz uzadı. Yıkılma aşamasındaydı ama müdahaleyle konağı ayağa kaldırdık" diye konuştu.


Atasoy, "Kültür Bakanlığı’nın tahsis etmiş olduğu 50 bin TL hibe ve 13 bin 500 TL proje bedeli verildi. 250 bin TL’ye yakın da bizim şahsi harcamamız oldu. Para bizim için çok önemli değil. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kültür varlığını ayağa kaldırdık. Bizden sonra gelecek olan nesillere bu kültür varlığını aktardık. Buranın bizim aileye kalması ikinci planda kalır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kültür varlığıdır burası onun için gözümüz gibi baktık" ifadesinde bulundu.




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