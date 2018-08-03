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03 Ağustos 2018 14:48

36. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Büyük Bir Coşkuyla Başladı

Develi Belediyesinin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve bu sene 2-3-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 36.

36. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Büyük Bir Coşkuyla Başladı

03 Ağustos 2018 14:48

Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali birbirinden güzel etkinliklerle ve coşkuyla başladı.


Öğle namazı öncesinde Aşık Seyrani anısına Çarşı Camiinde Mevlidi Şerif okunmasıyla başlayan programda daha sonra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Belediye personeliyle birlikte cemaate mevlit şekeri ikramında bulundu.


Akşam saat 19.00’da Develi Belediyesi önünden Develi protokolü ve Develililerin katılımıyla yapılan kortej yürüyüşünün ardından Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Türkistan’ı ve Hoca Ahmet Yesevi’yi tanıtan resim sergisinin açılışı yapıldı.


Mehter ekibi ile birlikte yapılan kortej yürüyüşünde daha sonra Develi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde revize edilen Aşık Seyrani anıt meydanının açılışını yapan Başkan Cabbar ve protokol üyeleri sonrasında 2. Yöresel El Ürünleri ve Lezzetler standının da açılışını gerçekleştirdi. Çocuklar için ücretsiz hizmet veren çocuk oyun alanını da ziyaret eden Develililer daha sonra festival etkinliklerinin yapılacağı Develi Cumhuriyet Meydanı’na geçti.


Ahmet Coşkun’un sunuculuğuyla başlayan ilk gün birbirinden güzel etkinliler ve konserler sundu. TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazimov’un selamlama konuşmasının ardından, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Hemşerisi olmaktan iftihar ettiğimiz Seyrani’mizi anmak ve anlamak adına düzenlediğimiz bu muhteşem festivali 36 yıldır devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl içinde Milli Eğitim camiamızla yavrularımıza Seyranimizi tanıtmak adına faaliyetlerimiz devam ederken bu sene ekim ayı içerisinde ayrıca Seyranimizi daha teferruatlı tanıtacak bir çalıştay hazırlığı içerisindeyiz. Yurt içinde ve yurt dışında alanında uzman onlarca akademisyeni ağırlayacağımız çalıştayın sonunda bütün verileri kitaplaştırarak gelecek nesillere kalıcı bir eser bırakacağız. Ayrıca festivalimizi usta sanatçı Uğur Işılak’ın hazırladığı Seyranimizin şiirlerinden oluşan muhteşem albümün galasıyla taçlandıracağız. Farklı kültürleri de tanıtacağımız festivalimizi birlik ve kardeşlik içinde tamamlamayı yüce Allah’tan niyaz ediyor, katılımlarından dolayı misafirlerimiz başta olmak üzere hepinize hoş geldiniz diyorum” dedi.


Develi’nin yerel sanatçısı Şahap Çanlıca ve öğrencilerinin Seyrani türkülerini bağlamalarıyla seslendirmesinin ardından bu sene lise ve ortaokullarda ilki yapılan Aşık Seyrani Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başkan Cabbar ayrıca ödülleri değerlendiren komisyona da emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek hediye plaketi takdiminde bulundu. Ödül töreninin ardından TÜRKSOY teşkilatı tarafından Kazak halk dansları gösterileri ve Kazak ezgilerinin seslendirilmesi Develililerden büyük alkış aldı. “Biz Türkiye’yiz” ekibinin hazırlamış olduğu ve Türk-İslam Medeniyetini anlattığı hem eğitici hem de görsel kalitesi çok yüksek ezgi ve folklor gösterileri ise büyük beğeni topladı.


Ödül töreninin ardından TÜRKSOY teşkilatı tarafından Kazak halk dansları gösterileri ve Kazak ezgilerinin seslendirilmesi Develililerden büyük alkış aldı. “Biz Türkiye’yiz” ekibinin hazırlamış olduğu ve Türk-İslam Medeniyetini anlattığı hem eğitici hem de görsel kalitesi çok yüksek ezgi ve folklor gösterileri ise büyük beğeni topladı.


36. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’nin ilk gün etkinliklerinde ter döküp emek veren herkesi tebrik eden Başkan Cabbar, festivalin ikinci ve üçüncü gününde de birbirinden güzel etkinliklerle devam edeceğini belirtti.




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