İlk gündeki coşkuyu aratmayacak etkinliklerin ikinci günde de devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develimiz iki gündür muhteşem etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İnşallah bu akşamda muhteşem folklor gösterisi ve konserlerle muhteşem bir gece yaşayacağız. Alanı boş bırakmayarak Seyrani’ye sevgisini gösteren siz hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyor, keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum” dedi.

Başkan Cabbar’ın selamlama konuşmasının ardından Azeri Halk Sanatçısı Elmeddin Memmedli’nin sahne performansı Develililerden büyük beğeni topladı. Sazı ve sözüyle Azeri türküleri seslendiren Memmedli’nin ardından Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu sene ilki düzenlenen 1. ÂşıkSeyrani Anısına Erciyes Zirve Tırmanışına katılanlara katılım sertifikası verildi. Katılım sertifikalarını takdim eden Başkan Cabbar “Seyrani anısına böylesi zorlu tırmanışı gerçekleştiren kardeşlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki senelerde daha fazla katılımcıyla bu etkinliğimizi gelenekselleştirmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu. TÜRKSOY ekiplerinin Kazak ve Özbek halk danslarıyla tam bir görsel şov izleyen Develililer daha sonra Kazak Sanatçı Lara’nın konseriyle coştu. Kafkas, horon, seğmen, kılıç, zeybek, sema, semah oyunlarıyla göz dolduran Biz Türkiye’yiz ekibi ayrıca Seyrani’nin şiirleri ve şiirlerinden bestelenen deyişlerle de kulakların pasını sildi. Gösterinin sonunda dev Türk Bayrağı açarak ‘Biz Türkiye’yiz vurgusu yapan ekibi performanslarından dolayı tebrik eden Başkan Cabbar ekip adına programın sunuculuğunu yapan Ahmet Coşkun’a teşekkür ederek Türk Bayrağı hediye etti.

36. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gün programının finali ise usta ses ve bağlama sanatçısı Esat Kabaklı’nın konseriyle sona erdi. Sazı, sözü ve beyefendi kişiliğiyle büyük beğeni kazana Kabaklı birbirinden güzel kahramanlık türkülerini Develililer için seslendirdi. AşıkSeyrani’nin ‘Eski Libas Gibi’ şiirinden bestelenen türkü ve Everek Dağı türküsünü seslendirmesiyle büyük alkış toplayan usta sanatçı Esat Kabaklı ayrıca daha piyasaya çıkmayan yeni albümünden türküler de söyleyerek Develililere jest yaptı. Esat Kabaklı’nın muhteşem konserinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Cabbar “Esat Kabaklı üstadı bize böylesi bir gece yaşattığı için teşekkür ediyor, kendisini fahri Develili ilan ediyoruz. İnşallah kendisini Develimize yine bekliyoruz” diyerek bugünün anısına kendisine Türk Bayrağı ve kilim hediye etti. Develi’de olmaktan ve Seyrani’nin anısına böylesi büyük bir organizasyonda yer alamaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Kabaklı, tüm Develililer adına Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Cabbar programın sonunda alanı son ana kadar doldurarak coşkularını yitirmeyen hemşerilerine teşekkür ederek, tüm Develilileri 4 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’da finali yapılacak üçüncü gün etkinliklerine davet etti.