Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali ünlü sanatçı Uğur Işılak konseri ile son buldu.

Festivale Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti Yahyalı İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu, MHP Develi İlçe Başkanı Alı Kabak ve binlerce vatandaş katıldı.

Festival güreş müsabakaları ve dereceye giren güreşçilere madalya takdimi Türksoy, Kırgız ve Azeri ekiplerinin gösterileriyle başladı. Kazakistanlı ünlü ses sanatçısı Laraa’nın Kazak, Özbek ve Azeri şarkılarını seslendirdiği konserle devam etti.

Ünlü ses sanatçısı Uğur Işılak’ın Develi Belediyesi ile ortaklaşa çıkardığı Seyrani 1 albümü galasıyla son buldu.

Program sonunda Develi Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Mehmet Somuncu Ünlü Sanatçı Uğur Işılak’a cıvıklı ve üzerinde Seyrani Baba yazan tahinli ikram etti.

Ünlü sanatçı Uğur Işılak, " Seyrani şenlikleri gerçekleşti Develi’de özellikle emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Develi Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet beye bu güzel yaptığı etkinliklerin dolayı. Seyraniyi anmak önemli, Seyraniyi anmak tarihi anmak, Seyraniyi anmak edebiyatı anmak, Seyrani anmak koskoca bir Aşıklık kültürünü ozanlığı yad etmek ve ondan azda olsa nasipdar olmak demek. Bugün hem Seyrani anıldı hem de Develi de Seyraniye büyük bir ilginin olması ve 10 binlerin bu vesileyle alanı doldurması bizleri çok duygulandırdı. Seyraninin aramızdan ayrılışının 150.yılını idrak ederken Seyrani’nin ölmediğini onun fikirlerinin hala yaşadığını, onun eserlerinin hala yaşadığını bir kez daha müşahede etmiş olduk. Bugün Seyrani ile alakalı Develi Belediyesi ile ortaklaşa yapmış olduğumuz Seyrani albümünden de bir kaç eser okumuş olduk. İnşallah tamamı da haftaya Seyrani Türküleri 1 olarak piyasaya çıkmış olacak. Bu noktada Develi Belediyesine de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve bir kez daha Develi’de olmaktan mutluluk duyduğumuzu şerefyap olduğumuzu buradan bir kez daha yenilemek istiyorum" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "sını düzenlediğimiz Aşık Seyrani Festivalimizi gerçekten muhteşem bir finalle noktaladık. Yıl boyunca hazırlığımızı yapmıştık, tabi üç gün boyunca güzel etkinliklerle, aşıklarımızla folklor ekipleriyle güzel bir etkinlik yaşadık ama bugünkü son noktayı koymamız biz de çok derinden etkiledi ve duygulandırdı. Çünkü Aşık Seyrani müzik albümünü gelecek nesillere aktarmak adına çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Bu noktada ülkemizin en sevilen sanatçılarından Anadolu’nun diline müziği ile sözleri ile yansıtan, Uğur Işılak kardeşimizin bizlere destek olup bu albümde yer almasıyla bizi ziyadesiyle mutlu etti. Gerçekten bu festival önemsenecek derecede güzel bir festivaldi. Bu festivalde emeği geçen herkese başta sanatçımız olmak üzere teşekkür ediyorum. İnşallah bu albümle Aşık Seyranimiz artık daha çok bilinecek ve daha çok insana ulaşabilecek. Artık dillerde güzel şarkıları türküleri dinlenecek ben tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kazakistanlı ses sanatçısı Laraa da, "Ben aslen Kazakistanlı’yım Türkiye’de Develi’de ilk defa bulunuyorum. Türk ve develi halkının misafirperverliği çok hoşuma gitti. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Burada bulunmaktan mutluyum. Festivale gelecek olursak, festival Türk dünyasının birlik beraberliği için gelecek kuşaklar için çok önemli festival. Bu festivalin organize edilmesinde başta Develi Belediyesi olmak üzere Uluslararası Türk Teşkilatı Türksoy’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadesinde bulundu.