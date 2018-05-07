4 DEAŞ’lı hakim karşısında

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantılı unsurların faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgileri bulunan 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kayseri’de ikamet ettikleri belirlenen Irak uyruklu İ.S., S.S.A., Y.A.K. ve Suriye Uyruklu H.E.A. isimli şahıslar eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sev edildi.