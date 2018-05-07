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07 Mayıs 2018 15:32

4 DEAŞ’lı hakim karşısında

Kayseri’de polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi.

4 DEAŞ’lı hakim karşısında

07 Mayıs 2018 15:32


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantılı unsurların faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgileri bulunan 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kayseri’de ikamet ettikleri belirlenen Irak uyruklu İ.S., S.S.A., Y.A.K. ve Suriye Uyruklu H.E.A. isimli şahıslar eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sev edildi.




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