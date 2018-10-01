4 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak iki ayrı operasyon yapıldı. Yapılan ilk operasyonda A.Ö.(36) ve F.B.(35) 108 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.

İkinci operasyonda ise M.S.(43) ve M.K.(26) metamfetamin maddesi, bir adet tabanca ve bir adet ağzı açık kılıçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.