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4 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak iki ayrı operasyon yapıldı. Yapılan ilk operasyonda A.Ö.(36) ve F.B.(35) 108 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.


İkinci operasyonda ise M.S.(43) ve M.K.(26) metamfetamin maddesi, bir adet tabanca ve bir adet ağzı açık kılıçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Yetkililer, gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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